New York | quadro di Picasso venduto a 103 milioni

Il dipinto 'Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)' di Pablo Picasso è stato battuto all'asta per 103,4 milioni! Otto anni fa valeva meno di 45 milioni. NEW York – Oltre 103 milioni per un quadro di Pablo Picasso! Durante un'asta organizzata nella 'Grande Mela' da Christie's, il dipinto è stato battuto a un valore che ha quasi raddoppiato la stima iniziale, pari a 55 milioni. Il dipinto 'Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)' La tela di 1,46 x 1,14 metri, dipinta nel 1932, era stata venduta a 90 milioni di dollari ed è arrivata a 103,4 milioni dopo una battaglia di oltre 19 minuti tra collezionisti. L'opera, che rappresenta l'amante e musa ispiratrice di Picasso, ...

Ultime Notizie dalla rete : New York A New York un quadro di Picasso venduto all'asta per 103,4 milioni di dollari Un quadro di Picasso, 'Donna seduta vicino a una finestra, dipinto nel 1932, è stato venduto in un'asta di Christies, a New York per 103,4 milioni di dollari. La base era di 90 milioni, la 'battaglia' tra collezinisti è durata oltre 19 minuti. Il precedente proprietario del dipinto lo aveva acquistato otto anni fa per ...

Borsa New York chiude in deciso rialzo Wall Street termina la sessione in rialzo, grazie alle rassicurazioni giunte dal alcuni membri della Fed, che hanno allentato le preoccupazioni sulla risalita dell'inflazione. Il Dow Jones avanza a 34.

Un quadro di Picasso, 'Donna seduta vicino a una finestra, dipinto nel 1932, è stato venduto in un'asta di Christies, a New York per 103,4 milioni di dollari. La base era di 90 milioni, la 'battaglia' tra collezinisti è durata oltre 19 minuti. Il precedente proprietario del dipinto lo aveva acquistato otto anni fa per ...