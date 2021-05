MotoGP, avvio in salita per Francesco Bagnaia. La pioggia potrebbe costringerlo alla Q1 a Le Mans (Di venerdì 14 maggio 2021) Cielo grigio a Le Mans, e umore dello stesso tenore per Francesco “Pecco” Bagnaia. Il portacolori della Ducati, infatti, non è andato oltre la dodicesima posizione nella FP2 del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, al termine di un venerdì non lineare per il leader della classifica generale. Un risultato che, quindi, fa correre il rischio al nostro portacolori di dover passare per la Q1 di domani. Il meteo di Le Mans, infatti, non da’ garanzie, e la pioggia potrebbe tornare a fare capolino sul circuito della Sarthe. Se domattina la FP3 dovesse disputarsi su pista bagnata, sarebbe impossibile modificare le gerarchie odierne. Per il pilota torinese, quindi, il weekend francese diverrebbe in salita. La colpa, ad ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Cielo grigio a Le, e umore dello stesso tenore per“Pecco”. Il portacolori della Ducati, infatti, non è andato oltre la dodicesima posizione nella FP2 del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021, al termine di un venerdì non lineare per il leader della classifica generale. Un risultato che, quindi, fa correre il rischio al nostro portacolori di dover passare per la Q1 di domani. Il meteo di Le, infatti, non da’ garanzie, e latornare a fare capolino sul circuito della Sarthe. Se domattina la FP3 dovesse disputarsi su pista bagnata, sarebbe impossibile modificare le gerarchie odierne. Per il pilota torinese, quindi, il weekend francese diverrebbe in. La colpa, ad ogni ...

