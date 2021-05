Migranti, Salvini prosciolto preme su Draghi e attacca Lamorgese (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini non sarà processato per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera: il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha deciso il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno accusato di aver ritardato lo sbarco di 131 Migranti nel luglio 2019. Nessuna sorpresa perché, oltre alla richiesta di proscioglimento della procura distrettuale di Catania, la vicenda e il materiale raccolto hanno dimostrato l’azione collegiale di governo (il Conte I tra Lega e Movimento 5 Stelle) con la conseguenza dell’insindacabilità da parte della magistratura. Di diverso avviso era stato il Tribunale dei ministri che aveva chiesto l’autorizzazione a procedere, concessa quando l’alleanza con i grillini era andata in frantumi. Per il gup, invece, il fatto non sussiste. Era l’ultima inchiesta nella quale il leader leghista era coinvolto. Ora potrà ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteonon sarà processato per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera: il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha deciso il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno accusato di aver ritardato lo sbarco di 131nel luglio 2019. Nessuna sorpresa perché, oltre alla richiesta di proscioglimento della procura distrettuale di Catania, la vicenda e il materiale raccolto hanno dimostrato l’azione collegiale di governo (il Conte I tra Lega e Movimento 5 Stelle) con la conseguenza dell’insindacabilità da parte della magistratura. Di diverso avviso era stato il Tribunale dei ministri che aveva chiesto l’autorizzazione a procedere, concessa quando l’alleanza con i grillini era andata in frantumi. Per il gup, invece, il fatto non sussiste. Era l’ultima inchiesta nella quale il leader leghista era coinvolto. Ora potrà ...

