Marino Bartoletti svela in tv ho avuto un tumore

, grandissimo cronista sportivo e giornalista a tutto campo, ha raccontato a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno della malattia che ha scoperto di avere la scorsa ...ha commosso Serena Bortone parlando per la prima volta della sua malattia : il giornalista ha un tumore e ha raccontato la sua battaglia contro il male che non ha ancora sconfitto. ...BARGA Se c’è una parte di Barga che forse più delle altre ha risentito delle restrizioni e degli isolamenti causati dall’emergenza sanitaria data dalla diffusione del Covid, forse quella è l’antico ca ...Marino Bartoletti si confida con Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno e per la prima volta racconta in tv della sua lotta contro un tumore scoperto meno di un anno fa.