Lombardia | vaccinazioni a ritmi da primato | “Dal 2 giugno apriamo anche ai 16enni”

"Il 2 giugno, non casualmente abbiamo scelto il giorno della festa della Repubblica, abbiamo la soddisfazione di poter dire che apriremo le vaccinazioni in Lombardia all'ultima categoria, i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo che possano ricevere la prima dose prima di andare in vacanza". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale per la Regione Lombardia, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Dal 20 maggio i 40enni e dal 27 i 30enni Ecco il resto delle tappe scandite da Bertolaso. "Abbiamo immaginato di aprire le prenotazioni il 20 maggio alla fascia 40-49 anni; visti i dati, potremmo garantire ai quarantenni le somministrazioni ai primi di giugno". Inoltre, "l'ipotesi" attualmente in discussione è "di aprire alla fascia 30-39 anni il 27 ...

