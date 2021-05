LIVE Sonego-Rublev | Internazionali d’Italia in DIRETTA | giocatori in campo sulla Grand Stand Arena!

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Al via il riscaldamento!ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 19.01 Ingresso indi Lorenzoe Andrey18.59 Intanto Stefanos Tsitsipas ha vinto il primo set per 6 giochi a 4 contro Novak Diokovic. 18.57 L’azzurro vuole vincere per scavalcare Fabio Fognini nella classifica virtuale ed eguagliare il best ranking (alla posizione #28) oltre ad avvicinarsi alla top10 della Race verso Torino. 18.55 Lorenzovuole la prima semifinale 1000 dopo aver raggiunto il secondo quarto di finale dopo Montecarlo, dove quest’anno è uscito al secondo turno contro Sascha Zverev. 18.53...