Jill Biden | una borsa per portare i suoi cani sempre con sé

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si parla spesso di come la nuova First Lady americana, Jill Biden, abbia fatto la sua parte nel conquistare la fiducia dell’elettorato americano: il suo background da educatrice e l’esperienza da autrice per bambini contribuiscono senza dubbio a conferirle quell’allure rassicurante di cui tanto c’è bisogno in questo periodo storico, animato dalle incertezze. Ma, a giocare un ruolo importante, è anche il medium più immediato attraverso cui esprime sé stessa, ovvero la sua immagine. Elegante ma senza sforare nella formalità irraggiungibile di Melania Trump, radiosa e alla mano come la vicina di casa a cui sappiamo poter chiedere sempre un po’ di zucchero senza sentirci in colpa, Jill Biden rappresenta il perfetto equilibrio tra figura autorevole e accogliente. Una Flotus che celebra ogni giorno il suo Paese sì, ma anche i suoi cari, compresi… i suoi adorabili cani.

Advertising

AgenziaVISTA : Il messaggio di Joe e Jill #Biden al #VaxLive per invitare gli americani a vaccinarsi - EnricoCaiano : RT @marilisap: Biden chiama Draghi risponde: dallo stimolo al ricovery alle infrastrutture, lo Stato è tornato? E il neoliberismo è al tram… - tronadoronline : RT @Corriere: RT @marilisap: Biden chiama Draghi risponde: dallo stimolo al ricovery alle infrastrutture, lo Stato è tornato? E il neoliber… - GiovanniCocconi : RT @marilisap: Biden chiama Draghi risponde: dallo stimolo al ricovery alle infrastrutture, lo Stato è tornato? E il neoliberismo è al tram… - patriziadegioia : RT @marilisap: Biden chiama Draghi risponde: dallo stimolo al ricovery alle infrastrutture, lo Stato è tornato? E il neoliberismo è al tram… -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden

la Repubblica

La rappresentante di questo look è la moglie del Presidente degli USA,. Stiamo parlando di un taglio semi lungo scalato, senza cotonatura, e che può o meno avere la frangia o il ciuffo. ...Il messaggio di Joe eal Vax Live per invitare gli americani a ...Tutti senza mascherina: è questo che salta all'occhio guardando le immagini dell'attrice Jennifer Garner insieme alla First Lady Jill Biden. In visita nel West Virginia per la campagna vaccini, il gru ...Il presidente degli Stati Uniti e la First Lady hanno inviato un video messaggio al Vax Live, il concerto organizzato da Selena Gomez e Jennifer Lopez per promuovere la vaccinazione: "Se vi vaccinate ...