Isola dei Famosi: gaffe a luci rosse per due concorrenti (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesca Lodo e Beatrice Marchetti dalla scorsa settimana stanno vivendo la loro avventura all’Isola dei Famosi su Playa Imboscadissima. Le due si divertono molto ma in questi giorni hanno fatto una divertente gaffe a sfondo sessuale. Dopo essere stata eliminata Beatrice Marchetti è arrivata su Playa Imboscada, dove le è stata data la possibilità di rimanere in solitaria e continuare il suo percorso. La ragazza ha accettato la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesca Lodo e Beatrice Marchetti dalla scorsa settimana stanno vivendo la loro avventura all’deisu Playa Imboscadissima. Le due si divertono molto ma in questi giorni hanno fatto una divertentea sfondo sessuale. Dopo essere stata eliminata Beatrice Marchetti è arrivata su Playa Imboscada, dove le è stata data la possibilità di rimanere in solitaria e continuare il suo percorso. La ragazza ha accettato la Articolo completo: dal blog SoloDonna

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - ARTEita : La chiamano la 'Alcatraz dei virus'. Sul Baltico, la piccola isola di Riems ospita l'Istituto Friedrich-Loeffler, t… - titi09167911 : RT @king_cicci: Posso dire? Se non ci fosse #tommasozorzi quest'anno l'isola non la vedrebbero neanche i parenti dei naufraghi - OrgesaTahiri : RT @heitommo91: Non mi piace il fatto che devono sempre sottolineare che è “l’isola delle donne. L’isola in cui le donne emergono e si fann… -