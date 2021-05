Intek Group ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che intende avviare undidiordinariefino ad un massimo di 3.000.000, corrispondenti allo 0,78% del numero complessivo diordinarie della Società in circolazione, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria deglisti del 29 giugno 2020 che ha autorizzato l’e la disposizione diordinarie e di risparmioper una durata di 18 mesi. Il, che ha la finalità di sostenere la liquidità delleordinarie, avrà inizio il 13 maggio 2021 e terminerà il 6 giugno 2021. Il potenziale esborso ...

