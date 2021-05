Il vaccino Pfizer non ha causato nessuna catastrofe in Israele

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 è stato pubblicato su Facebook un post intitolato «Rapporto del comitato popolare israeliano sull’impatto delle vaccinazioni». Secondo il post, il rapporto di un organo composto dai «principali esperti sanitari israeliani» avrebbe concluso che, per ilcontro la Covid-19, «i risultati sono catastrofici ad ogni livello possibile. Il loro verdetto è che “non c’è mai stato unche abbia danneggiato così tante persone“». La fonte originale del post è un articolo pubblicato il 21 aprile 2021 dal sito The Unz Review e ripreso in Italia il 23 aprile 2021 dal sito Come Don Chisciotte. A loro volta questi articoli si basano su un rapporto pubblicato al momento solo in lingua ebraica. Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i nostri colleghi fact-checker di Correctiv, il Comitato ...

Come a dire, che l efficacia dell incrocio dei due sieri non appare inferiore rispetta a quella garantita da una normale doppia dose delo di AstraZeneca.Lo spiega al Tirreno la madre di Virginia , la 23enne alla quale sono state somministrate per errore 4 dosi del. La ragazza inizialmente sembrava non aver riportato effetti collaterali,...NAPOLI – È iniziata la campagna di vaccinazione negli istituti penitenziari campani: tra i detenuti di Napoli Secondigliano sono stati inoculati 830 vaccini mentre c’è ancora perplessità tra gli agent ...Un lungo elenco di patologie per le quali il vaccino Pfizer è il più consigliato. Ad alcuni pazienti è meglio non somministrare gli altri. Nei soggetti identificati come estremamente ...