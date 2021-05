Il Punto Z chiude i battenti | ecco perché

Leggi su trashblog

(Di venerdì 14 maggio 2021) Avventura al capolinea per l’influencer Tommaso Zorzi e del suo programma IlZ. Per quale motivo? Vi raccontiamo subito quello che sappiamo. Il talk show di Tommaso Zorzi, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela, avrebbe chiuso a causa degli ascolti troppo bassi:#ilz, il programma di Zorzi (sovraesposto) su Italia1 ha ottenuto bassi ascolti.#ilz, il programma di Zorzi (sovraesposto) su Italia1 ha ottenuto bassi ascolti.— Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 14, 2021 IlZ è (era) un programma di late show che mixa talk show, gioco e varietà. Il tutto condito dalla presenza di ospiti dello showbiz italiano. Il talk show ha la durata di un’oretta circa e fino a questo momento aveva visto perlopiù ospiti ...