Ue le contromisure sui dazi Usa | misura da 72 miliardi di euro

L’ Unione europea ha presentato agli Stati membri una lista aggiornata di misure commerciali dal valore di 72,1 miliardi di euro, da attivare in risposta ai dazi statunitensi su veicoli e altri beni. Il documento, ridotto a circa 200 pagine rispetto alla versione preliminare da 95 miliardi, è stato elaborato dopo la chiusura della consultazione pubblica del 10 giugno e mantiene l’attenzione su settori simbolici dell’export Usa, tra cui suv, pick-up, carne bovina e suina, oltre a componentistica legata a Boeing. Presenti anche prodotti iconici come il bourbon del Kentucky, nonostante «le forti pressioni di Italia, Francia e Irlanda per tutelare il settore delle bevande dalle rappresaglie di Trump». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ue, le contromisure sui dazi Usa: misura da 72 miliardi di euro

