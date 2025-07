Nuova Caledonia cosa prevede l’accordo con la Francia per creare uno Stato

La Francia ha annunciato di aver trovato un accordo con la Nuova Caledonia, in base al quale il territorio d’oltremare avrĂ ancora maggiore autonomia e sarĂ riconosciuto come uno Stato, pur rimanendo alle dipendenze di Parigi. Ecco cosa prevede l’accordo tra Francia e Nuova Caledonia. Cosa prevede l’accordo tra Francia e Nuova Caledonia. Il ministro degli Esteri francese Francois Bayrou, il presidentre Emmanuel Macron e il ministro per i Territori d’oltremare Manuel Valls (Ansa). L’accordo, definito «storico» dal capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, prevede la creazione di uno ‘Stato di Nuova Caledonia’ «all’interno dell’entitĂ nazionale francese», la cui esistenza in questa forma verrĂ inserita nella Costituzione transalpina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuova Caledonia, cosa prevede l’accordo con la Francia per creare uno Stato

