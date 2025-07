Suffering Bastard | Il cocktail che nasceva come cura per i postumi

Nel panorama dei cocktail classici, pochi drinks possono vantare un nome così provocatorio e una storia così affascinante come il Suffering Bastard. Questo cocktail, nato tra le sabbie del deserto egiziano durante la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta l’ingegnositĂ di un barman visionario che riuscì a trasformare una necessitĂ pratica in una leggenda liquida. Con la sua combinazione inusuale di gin e cognac, allungati dalla freschezza piccante del ginger beer, il Suffering Bastard non è solo un drink, ma un viaggio attraverso la storia che ci porta direttamente nei bar frequentati dagli ufficiali britannici del Cairo degli anni ’40. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

