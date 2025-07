Una delle più amate osterie di Roma apre una gastronomia | Bonelli arriva al Pigneto

Frequentatissima dagli abitanti del quartiere come da molti che la raggiungono da ogni parte di Roma, è un riferimento per la cucina romana, che si appresta ad aprire una gastronomia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Una delle più amate osterie di Roma apre una gastronomia: Bonelli arriva al Pigneto

In questa notizia si parla di: roma - gastronomia - amate - osterie

