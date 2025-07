Inferno in autostrada morti e feriti | coinvolta anche una bambina piccola code per chilometri

Gravissimo incidente stradale oggi lungo la A1, con un bilancio tragico: almeno tre morti e due feriti gravi. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della galleria di Base, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico in direzione Bologna. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto un autocarro e un’ autovettura. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30 di martedì 15 luglio, con un impatto devastante tra i due mezzi. Tutte e cinque le persone coinvolte si trovavano a bordo dell’auto. Le vittime sono tre uomini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inferno in autostrada, morti e feriti: coinvolta anche una bambina piccola, code per chilometri

