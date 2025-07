Cina | vicepresidente CCPIT c’e’ molto potenziale per le multinazionali straniere

"Il mercato cinese e' enorme e ci sono molte cooperazioni che le aziende straniere possono condurre in Cina", ha dichiarato Yu Jianlong, vicepresidente del CCPIT, aggiungendo che e' giusto che vengano in Cina per scoprire, identificare potenziali partner e lavorare con loro.

