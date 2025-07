Usa il potere delle donne | è Melania l’agente segreto di Kiev alla Casa Bianca E i siti ucraini impazziscono

È lei la vera musa ispiratrice della svolta trumpiana su Mosca: Melania Trump. Avrebbe avuto un ruolo chiave nel cambio di passo del presidente Usa nei confronti di Vladimir Putin. La pensano così i social media ucraini che elogiano la first lady per il “miracolo”. Il dietrofront sarebbe maturato quando, durante il suo incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato Mark Rutte, Trump ha detto che Melania è stata essenziale nel sottolineare la doppiezza di Vladimir Putin. “Torno a casa e dico alla first lady: ho parlato con Vladimir oggi. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Usa, il potere delle donne: è Melania l’agente segreto di Kiev alla Casa Bianca. E i siti ucraini impazziscono

