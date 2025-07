Harry Potter foto del nuovo Hagrid sul set | chi è Nick Frost

Harry Potter sta per tornare, o quasi. I fan dovranno infatti attendere fino al 2027 per poter apprezzare gli episodi della serie reboot. Con l’inizio delle riprese, stanno apparendo online le prime foto in costume dei protagonisti del cast. L’ultimo in ordine temporale è Nick Frost, scelto per dare vita ad Hagrid. Nick Frost è il nuovo Hagrid. Non è affatto semplice calarsi nei panni di uno dei personaggi più amati di Harry Potter. Farlo ora che Robbie Coltrane ci ha lasciati per sempre (deceduto nel 2022), è quasi impossibile. Si prevedono forti critiche per Nick Frost, che ha però le spalle abbastanza larghe per affrontarle. 🔗 Leggi su Dilei.it

