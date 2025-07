Concerto di Emis Killa ecco i primi ospiti che hanno già confermato la loro presenza

Dopo ‘EM15’, l’iconico show del 2024 per celebrare i suoi 15 anni di carriera, Emis Killa torna live a un anno di distanza per replicare la magia con ‘EM16’. Il concerto si terrà il 10 settembre a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti. I primi ospiti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Il primo San Siro non si scorda mai. “…Sperando che non sia pure l’ultimo” scherza Lazza a proposito dello show con cui si presenta stasera tra gli spalti del Meazza affiancato da band e orchestra per mostrare entrambi i volti dell’ultimo album “Locura Jam + Opera” nato con l’intenzione di espandere le dimensioni della sua ultima fatica discografica “Locura”.

Nel suo primo San Siro, Lazza ha chiamato sul palco sua nonna per cantare “Cenere” con tutti suoi fan ? Un concerto all’insegna della famiglia: prima sua madre, a cui ha regalato una borsa come le aveva promesso in una canzone nel 2019, ma anche il Vai su Facebook

Concerto di Emis Killa, ecco i primi ospiti che hanno già confermato la loro presenza - Emis Killa ha iniziato ad annunciare i primi ospiti che lo raggiungeranno sul palco per celebrare insieme il mondo hip hop: Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Eizza, Nerissima Serpe e ... milanotoday.it scrive