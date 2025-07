Liverpool rifiuta l’offerta del Bayern Monaco per Luis Diaz

2025-07-15 14:55:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Liverpool ha respinto un’offerta dal Bayern Monaco per l’ala Luis Diaz. I campioni della Bundesliga hanno offerto £ 58,6 milioni, secondo l’Athletic, per la Colombia International che è stata licenziata fuori mano da Liverpool. I Merseysiders non sono interessati a vendere Diaz, che ha svolto un ruolo chiave nel successo del titolo della Premier League la scorsa stagione con 13 gol in 36 presenze. Diaz si è unito a Liverpool da Porto nel gennaio 2022 ed è diventato rapidamente uno dei giocatori più affidabili del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

