Mondiale per Club che offesa al Chelsea | l’ha preteso Trump in persona

Sembrava la solita cerimonia di premiazione, invece è diventata una scena da sit-com. Colpa di un equivoco e di un presidente che pensa sia tutto suo. Il calcio mondiale chiude in perfetto stile americano (AnsaFoto) – serieanews.com Si fa presto a dire “grande successo”. Basta un microfono acceso, due sorrisi tirati e il solito Infantino che annuncia, compiaciuto, la nascita di un nuovo miracolo globale. Peccato che gli unici a crederci fossero rimasti lui, qualche sponsor e forse nemmeno tutti gli organizzatori. Il Mondiale per Club che doveva rivoluzionare il calcio si è chiuso nel piĂą prevedibile dei modi: stadi semivuoti, entusiasmo ai minimi storici e quel leggero retrogusto da evento forzato che nemmeno la miglior regia americana è riuscita a mascherare. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Mondiale per Club, che offesa al Chelsea: l’ha preteso Trump in persona

In questa notizia si parla di: mondiale - club - offesa - chelsea

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

PSG DEV4ST4NTE Real ko e Psg in finale con il Chelsea: stagione incredibile dei francesi che ora hanno la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta al Mondiale per Club Fabian Ruiz, Dembélé e G. Ramos stendono il Real #Corrieredellosport #Psg Vai su Facebook

Il Chelsea trova accordo con Eva Carneiro: causa ritirata; Sospeso il professore del post contro la figlia di Meloni; La FIGC salva Lotito: Juve furibonda.

Perché il Chelsea campione non è qualificato al prossimo Mondiale per Club a differenza del PSG - Il Chelsea non è certo di un posto al prossimo Mondiale per Club 2029 nonostante la vittoria della prima edizione ... Si legge su fanpage.it

Mondiale per Club, dal Chelsea alle italiane: i premi definitivi per le squadre - Il torneo FIFA è secondo solamente alla nuova Champions League, ma dura molto meno e prevede bonus più ricchi per le ultime fasi della competizione. Lo riporta calcioefinanza.it