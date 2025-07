King, 200 dipendenti licenziati saranno sostituiti dall'AI, secondo una nota interna di Microsoft.

Una nota interna di Microsoft ha rivelato che 200 dipendenti dello studio King, noto per Candy Crush, saranno sostituiti da strumenti di intelligenza artificiale. Questi stessi strumenti erano stati sviluppati proprio da parte dello staff licenziato, con i licenziamenti che riguardano nello specifico soprattutto ruoli centrali come designer di livelli, ricercatori UX, copywriter narrativi e membri chiave del team londinese di Farm Heroes Saga, che secondo fonti interne è stato “dimezzato”. Tra i dipendenti cresce l’inquietudine, poiché molti di loro sono ora in una sorta di limbo estivo, in attesa che a settembre venga presentato un nuovo organigramma aziendale dopo i negoziati con i sindacati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

