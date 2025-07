Strage di piazza della Loggia la presidenza del Tribunale | Nessun danno dal trasferimento del giudice Spanò

Il giorno dopo la notizia del trasferimento – avvenuta sua richiesta – del presidente della Corte d’assise che sta celebrando il processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia, c’è una nota della presidenza del Tribunale che chiarisce che il dibattimento – già partito con lentezza per carenza di magistrati – proseguirà. “Il processo relativo alla strage di piazza della Loggia non risentirà alcun danno dal provvedimento di trasferimento interno del dottor Roberto Spanò al settore civile – assicura Cesare Bonamartini, magistrato responsabile per la comunicazione istituzionale del tribunale di Brescia – La presidenza del Tribunale ha ben presente l’esigenza che tale giudizio sia celebrato con la celerità necessaria per un accadimento che ha drammaticamente segnato la storia della città di Brescia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

