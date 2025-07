Catalogna Madrid apre alla riforma del sistema di finanziamento

Proposta di schema fiscale per Barcellona. Il governo spagnolo e l'esecutivo regionale catalano hanno presentato congiuntamente una proposta di schema fiscale per Barcellona, sollevando preoccupazioni sul fatto che un piano di finanziamento "unico" possa minare il principio di solidarietĂ tra le regioni autonome del Paese. Dettagli della proposta. La proposta, presentata lunedì 14 luglio, prevede di concedere gradualmente all'Agenzia Tributaria Catalana la piena autoritĂ per riscuotere, gestire e spendere le proprie imposte. A differenza del modello attuale, basato sui bisogni di spesa regionali, il nuovo quadro si fonderebbe sulle entrate e sulla corresponsabilitĂ .

