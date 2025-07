Torneo di bocce a Coppie 8 9 10 Agosto

Torneo di bocce amatoriale a coppie anche miste, a Rocca Mare di Rocca Priora 8.9.10 Agosto 2025. Piazza Centrale campi bocce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

