Nata tra i reali finita in cella | chi è davvero Constance Marten

Un abisso di tragedia e caduta sociale: questa è la parabola di Constance Marten, l'aristocratica britannica la cui vita, iniziata tra gli agi di una famiglia nobile, è culminata nella squallore di una cella di prigione. Insieme al suo compagno, Mark Gordon, un uomo dal passato criminale e dalla psiche disturbata, è stata condannata per l'omicidio colposo della loro figlioletta di poche settimane. Una sentenza attesa a settembre sigillerà il loro destino con lunghi anni di detenzione, dopo essere già stati riconosciuti colpevoli di occultamento di cadavere, crudeltà verso l'infanzia e pervertimento della giustizia.

