Alluvione di settembre nelle Marche in arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese

Ancona, 15 luglio 2025 –  Sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni che riguardano tutte le cinque province delle Marche ed interessano 705 famiglie, che avranno un ristoro di 5 mila euro, e 215 attivitĂ produttive, che potranno essere ristorate fino a 20 mila euro. Il totale delle somme che sono state stanziate ammonta a 6 milioni e 48.772 euro di cui 3.299.405 per attivitĂ produttive e 2 milioni e 749.367 euro per le famiglie. Rispettato l'impegno preso dal presidente Acquaroli di arrivare entro metĂ luglio a emanare i decreti. "Siamo riusciti a dare una risposta concreta in tempi certi a chi ha vissuto momenti difficili – dichiara il presidente Francesco Acquaroli commissario per l’Alluvione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione di settembre nelle Marche, in arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese

