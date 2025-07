Addio Napoli la trattativa sta per decollare | cosa sta succedendo

Un calciatore del Napoli sembra essere destinato a lasciare la piazza: la trattativa per la cessione sta decollando in queste ore. Il Napoli continua lavorare in sede di calciomercato, con l’attenzione rivolta anche lato cessioni. Le uscite, infatti, serviranno per far cassa, e permetteranno al patron Aurelio De Laurentiis di accrescere il tesoretto del club da reinvestire nelle entrate. L’obiettivo è regalare ad Antonio Conte una squadra a sua immagine e somiglianza. Il direttore sportivo Giovanni Manna, dunque, studia le prossime mosse da concretizzare. Nelle ultime ore è emersa una notizia che vede un calciatore azzurro ai saluti, visto il forte interesse di una società di Serie A: ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Addio Napoli, la trattativa sta per decollare: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: napoli - trattativa - addio - decollare

Napoli, De Bruyne è una trattativa concreta: i suoi numeri trasformano il centrocampo azzurro - “Hai qualche dubbio? Ti rispondo così: che ne dici di De Bruyne??”. Dialogo assolutamente simulato in casa Napoli, ma significativo: la carta non viene giocata per convincere Conte tout court, ma per far capire come in generale la società abbia ambizioni di crescita importanti.

Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione | Primapagina - 2025-05-15 10:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Sprint Napoli per Solet: il difensore apre alla trattativa, corsia preferenziale per gli azzurri - Il Napoli si muove con decisione sul mercato e guarda in casa Udinese per rinforzare il reparto difensivo.

? #Calciomercato #Milan: #MarcoSportiello verso l'addio? Il Diavolo cambia portiere. La situazione ... Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: basta indugi, tutto su Lukaku; Napoli, non decolla lo scambio Osimhen-Lukaku col Chelsea; Osimhen, addio Napoli: scelto il nuovo club, chiusura vicina.

Kvaratskhelia-Napoli verso l'addio, il retroscena sul rinnovo: dettagli ... - A far decollare la trattativa è stato il mancato accordo sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027. calciomercato.com scrive

Kvratskhelia-Napoli, una settimana per dirsi addio - Il Mattino - Napoli, una settimana per dirsi addio I prossimi giorni saranno decisivi per definire l’accordo con il Psg il Napoli aspetta l’offerta: come alternativa si pensa a Ndoye del Bologna ... Scrive ilmattino.it