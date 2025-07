Addio alla torre acquedotto di Bellinzago | demolizione con braccio meccanico da 40 metri e tagli al laser

Bellinzago Lombardo – L'area off limits per motivi di sicurezza, un'autogru dal braccio estensibile di 40 metri, le imprese di Cap al lavoro, demolizione, "aerea" e spettacolare, per la storica torre dell'acqua di Bellinzago Lombardo, nel Milanese. Il manufatto, alto circa 35 metri, era in disuso ormai da molti anni, e il suo destino era scritto da tempo: analisi e indagini a cura del Consorzio dell'acqua potabile avevano certificato da un pezzo " la vetustà e il deterioramento strutturale della torre, la demolizione la soluzione migliore. Per la regolazione della portata e della pressione dell'acqua in rete sono presenti ormai sul mercato metodologie più efficienti ed efficaci". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

