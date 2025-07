Salvini inaugura un nuovo ponte a Tor Vergata ma non tutti i residenti sono contenti

Matteo Salvini ha inaugurato oggi, martedì 15 luglio, il ponte che unisce il V municipio di Roma al VI nella zona di Tor Vergata. Un collegamento che unisce due quartieri, sovrasta l’autostrada A1 direzione Napoli ma che preoccupa molto i cittadini residenti. “Io abito proprio nelle case di fronte al ponte – racconta Francesco – per fare quest’opera hanno modificato la viabilitĂ e costringono tutto il traffico a fare un giro intorno alle nostre case per poi prendere l’autostrada A1. Prima c’era una rampa che portava direttamente sulla carreggiata ora è sparita e non sappiamo se la rifaranno. Vedendo la segnaletica immagino però che quella rampa non ci sarĂ mai così automobili ma anche tir, camion e chissĂ cos’altro ci circonderanno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini inaugura un nuovo ponte a Tor Vergata, ma non tutti i residenti sono contenti

A Roma aperto il nuovo collegamento autostradale A1-Tor Vergata - Anas, in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, apre al traffico il nuovo Collegamento Autostrada A1 - Lo riporta informazione.it