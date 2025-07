Ex ministri e figure di altro profilo presentano un piano per rilanciare l’efficienza tedesca

La Repubblica federale di Germania ha urgente bisogno di riforme con regole più semplici e chiare per consentire al Paese dalla crisi strutturale in cui si trova. E’ quanto emerge dal rapporto finale dell’Iniziativa per uno Stato capace di agire (in tedesco Initiative für einen handlungsfähigen Staat ). Fondata lo scorso anno dall’ex presidente della Corte costituzionale federale, Andreas Voßkuhle, dagli ex ministri Lothar de Maizière (CDUCSU) e Peer Steinbrück (SPD) e dalla manager ed editrice Julia Jäkel, l’iniziativa ha avuto il patrocinio del presidente federale Frank-Walter Steinmeier e ha coinvolto circa 50 esperti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex ministri e figure di altro profilo presentano un piano per rilanciare l’efficienza tedesca

