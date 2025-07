A meno di tre settimane dall’edizione 2025 di SummerSlam, che ricordiamo che quest’anno sarĂ per la prima volta ripartita su due notti (2 e 3 agosto), la WWE ha giĂ ufficializzato ben 6 match di punta per lo show, che si svolgerĂ al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Infatti, gli incontri finora accertati sono: John Cena (C) VS Cody Rhodes per il WWE Undisputed Championship. Gunther (C) VS CM Punk per il World Heavyweight Championship. Tiffany Stratton (C) VS Jade Cargill per il Women’s WWE Championship. Naomi (C) VS Rhea Ripley VS Iyo Sky per il Women’s World Championship. Randy Orton & Jelly Roll VS Logan Paul & Drew McIntyre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibili nuovi match per la card di SummerSlam