La trazzera di via Badia | Ormai è una groviera la tragedia non è dietro l' angolo ma dentro una buca

Sono passati altre 3 anni dalla prima segnalazione. Si sono susseguiti i sindaci Orlando e Lagalla ma la situazione peggiora sempre di più! La via Badia che collega il viale Michelangelo alla piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori, molto trafficata, è ridotta a una groviera. Adesso cominciano a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

