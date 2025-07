Marciapiedi disastrati in via Imperatore Federico | Inciampare e rompersi qualche ossa è un attimo

Se di notte, nel silenzio della Cattedrale vuota di gente, potessimo porre l'orecchio accanto al sarcofago di porfido rosso dove riposa, credo che lo sentiremmo rigirarcisi dentro inquieto, l'Imperatore Federico II. Sì perché la strada a lui intestata è in uno stato vergognoso, come si vede dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Marciapiedi disastrati in via Imperatore Federico: "Inciampare e rompersi qualche ossa è un attimo" - Sì perché la strada a lui intestata è in uno stato vergognoso, come si vede dalle foto dei marciapiedi malamente rattoppati, come spesso si usa in città, mettendo il nero ...

