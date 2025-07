Pomodoro da industria al via la raccolta estiva con qualche giorno d’anticipo

Confagricoltura Campania: "Caldo anticipa i tempi, produzione in lieve calo ma qualità e prezzi non cambiano" È iniziata anche in Campania, con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione, la raccolta del pomodoro da industria. Le elevate temperature registrate nel .

