Cena con degustazione a Sant’Andrea di Campodarsego

Giovedì 24 luglio, alle ore 20, El Salvador Wine Bar torna con una serata speciale in collaborazione con @prolocosandrea: una cena con degustazione che unisce i sapori dei piatti della Pro Loco a 5 calici di vino in abbinamento. Un incontro di gusto e convivialitĂ da non perdere! Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cena - degustazione - sant - andrea

Cena-degustazione "I migliori caprini d'Europa" - Mercoledì 21 maggio, alle ore 20.00, nella nuova sede della Pro Loco di Corbanese a Tarzo è in programma la cena degustazione dal titolo “I Caprini d’Europa: gesti antichi, sorsi contemporanei.

Cena degustazione "Sapori di Primavera" - Scopri il meglio della primavera: degustazioni esclusive di vini abbinate a un menu di stagione! Venerdì 9 maggio ti aspettiamo per una serata speciale dedicata alla bellezza della primavera e al fascino del vitigno Incrocio Manzoni, simbolo del nostro territorio.

La Sicilia e le pizze d’autore: cena degustazione da Saccharum ad Altavilla Milicia - A pochi passi dal mare di Altavilla Milicia, Saccharum è una pizzeria dove la passione per l’arte bianca e per le migliori materie prime del territorio si fonde con un design caldo e sartoriale.

Venerdì 18 luglio 17:45 Inaugurazione 18:00 Apertura stand gastronomici e percorso di degustazione gratuito 19:30 Cena in piazza e intrattenimento musicale Sara Fochesato piano e voce 22:00 SERATA LATINA: musica ballo e animazione con lo Staff Latin Vai su Facebook

Cena con degustazione a Sant’Andrea di Campodarsego il 24 luglio 2025; Cena con degustazione a Sant’Andrea di Campodarsego il 15 novembre 2024; Taormina. Sicilia e Madeira si incontrano al ristorante Brizza di Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel: due cene a 4 mani.

Sant'Andrea Micci porta in aula i pesci di cioccolata: seduta sospesa ... - Fuori programma in consiglio comunale: seduta sospesa per degustazione pesci di cioccolata. Scrive ilmessaggero.it

A Sant’Andrea la cena del Calcit - la Nazione - Cena per il Calcit Arezzo, 20 marzo – Sostenere il progetto “Scudo” e divulgare la storia del Quartiere. Segnala lanazione.it