Luca Argentero non ne può più | Lavoro da vent'anni e mi fanno ancora le domande sul Grande Fratello

A oltre vent'anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Luca Argentero non riesce ancora a liberarsi completamente dall'etichetta del reality show. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le storie di tre eroi sportivi: Teatro Diego Fabbri sold out per lo spettacolo con Luca Argentero - Posti esauriti al Teatro Diego Fabbri di Forlì, lunedì 19 e mercoledì 21 maggio alle ore 21, per È questa la vita che sognavo da bambino?, spettacolo in cui Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi, sportivi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società.

CHE TEMPO CHE FA: LA FESTA PER LUCA ARGENTERO E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 11 MAGGIO - Domenica 11 maggio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf” - Intervista al 47enne protagonista di cinema e tv che ha lanciato il brand Sodamore: “Rompo uno schema. Secondo ilgiorno.it

Luca Argentero: «Mi giudicano da vent'anni, ma a me interessa il ... - Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo con “La coda del diavolo”, un action- Lo riporta ilmessaggero.it