Cina | CEO Unitree serve ecosistema collaborativo aperto per guidare robotica IA

Per stimolare lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale (IA) e' necessario un ecosistema collaborativo aperto, ha dichiarato oggi in conferenza stampa Wang Xingxing, fondatore e CEO di Unitree Robotics. "La visione globale per la tecnologia robotica umanoide e lo sviluppo dei prodotti rimane in gran parte allineata, mentre i Paesi possono differire in termini di background culturale e industriale", ha detto, citando che la Cina vanta forti capacita' nell'hardware e nella produzione, mentre gli Stati Uniti sono leader negli ecosistemi software di IA. "Questi punti di forza complementari rendono la collaborazione internazionale necessaria e vantaggiosa".

