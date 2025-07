Maturità il no all’orale è figlio del disagio | il presidente dei sociologi invita a riflettere sulle fragilità dei giovani

Il fenomeno degli studenti che hanno scelto di non presentarsi all’esame orale di Maturità non rappresenta una nuova forma di ribellione, ma piuttosto il segnale di un diffuso disagio tra le nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - orale - disagio - figlio

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

Maturità, quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore” - È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”

Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano - Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce.

“È davvero questa la risposta educativa che uno Stato dovrebbe offrire a chi esprime un disagio profondo, non con rabbia o violenza, ma con una scelta pensata e simbolica?” Dopo i casi di studenti che hanno “rifiutato” l’esame orale della Maturità e le dichiar Vai su Facebook

Maturità, il “no” all’orale è figlio del disagio: il presidente dei sociologi invita a riflettere sulle fragilità dei giovani; Ambra Angiolini all’esame di maturità del figlio Leonardo Renga: le foto rare e tenerissime; Frasi per i maturandi: gli auguri più belli per la maturità 2025.