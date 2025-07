Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo | tanta paura

Un’altra scossa di terremoto, l’ennesima nel giro di pochi giorni, ha colpito il Centro-Sud Italia. La terra ha tremato di nuovo e con essa si è risvegliata l’ansia di migliaia di abitanti, stanchi di convivere con un fenomeno che non dĂ tregua. La vibrazione, breve ma avvertita con chiarezza, ha riportato in superficie paure mai del tutto sopite. Sui social network, in pochi minuti, è partito il tam tam di testimonianze: “L’ho sentita chiaramente”, “Una botta secca, come un’esplosione”, “Sono scappata di casa per la paura”. Messaggi che fotografano la tensione e l’inquietudine che ancora una volta attraversano un territorio fragile, dove il bradisismo è parte del quotidiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - italia - terra

Terremoto al largo di Istanbul, scossa magnitudo 6.2. Paura e gente in strada - Istanbul, 23 aprile 2025 - Un forte scossa di terremoto è stata avvertita a Istanbul. Secondo l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, è stato registrato un sisma di magnitudo 6.

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Italia, la terra continua a tremare: scossa di terremoto avvertita stamattina: i primi aggiornamenti >> https://buff.ly/yhtocRa Vai su Facebook

Terremoto, a Foggia scossa di 4.6 gradi. Nuovo sisma nei Campi Flegrei di magnitudo 3.5; Terremoto, Italia trema da Nord a Sud: registrati due sismi ogni ora; Terremoto, nel Centro Italia la terra torna a tremare. Due scosse (lievi) nell'area ad alto rischio sismico.

Terremoto Campi Flegrei, scossa da 2.1: epicentro Monte Nuovo a 3 km di profondità - Una nuova lieve scossa di terremoto si è verificata a Campi Flegrei. msn.com scrive

Italia, registrata doppia scossa di terremoto: si teme il peggio (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo purtroppo è stata registrata una forte scossa di terremoto adesso si teme il peggio qualcosa di davvero ... Secondo donna.fidelityhouse.eu