le 5 volte che abbiamo dato sinner per morto

C’è un’immagine della finale che mi pare più significativa di altre. Jannik Sinner, dopo aver vinto il suo primo Wimbledon, rientra in campo per raccogliere gli applausi del pubblico. Poco dopo, però, si accovaccia verso terra, poggiando la testa della racchetta sul prato. Le telecamere non riescono a inquadrargli il volto, che resta chinato e nascosto dal cappello. Era sul centrale di Wimbledon, nella partita più seguita dell’anno, e con tutti gli occhi addosso il pensiero di Sinner è stato quello di nascondere le sue emozioni al pubblico. Non abbiamo certo scoperto domenica la sua riservatezza, ma continua a farci impressione in un’epoca in cui è caduta ormai del tutto la barriera tra sfera pubblica e privata. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

