Lo scontro le lamiere contorte in galleria | tre morti nell’auto in A1 deceduto anche un cane

Barberino del Mugello (Firenze), 15 luglio 2025 – Una giornata tragica in provincia di Firenze, segnata da un incidente sull'Autostrada Bologna Firenze. Una vicenda che una volta di più ripropone il tema della sicurezza alla guida. Uno scontro tra un camion e un'auto ha provocato tre morti. Erano tutti all'interno della macchina. Deceduto anche un cane. Si tratta verosimilmente di una famiglia. Sono tre le vittime appunto, tutte di sesso maschile, mentre una bambina e una donna di 35 anni sono state portate in ospedale in gravi condizioni con gli elicotteri Pegaso. Una tragedia iniziata intorno alle 14 di martedì 15 luglio.

