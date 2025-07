Via Locchi si avvicina l' inizio dei lavori alla sala polifunzionale E anche il condominio finirà sotto ai ferri

Si avvicinano i lavori alla sala polifunzionale di via Locchi, arteria dei Romiti colpita dall'alluvione. A dare l'annuncio è l'assessore Giuseppe Petetta, rispondendo ad una serie di question time presentati in Consiglio comunale dai consiglieri comunali Eros Brunelli (Movimento 5 Stelle), Diana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Via Locchi: la rinascita. Romiti, sala polifunzionale verso la ... - Romiti, sala polifunzionale verso la riqualificazione I lavori di manutenzione straordinaria saranno finanziati dalle donazioni raccolte dal comitato di quartiere per ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sala polifunzionale, c’è il taglio del nastro: "Ora tocca all’ex bar" - Inoltre, sono in corso i lavori di riqualificazione di un ex bar e il campo intercomunale è stato ripristinato. Scrive ilrestodelcarlino.it