Il dna comparato con 30 persone | omicidio Chiara Poggi la svolta improvvisa nelle indagini

Dopo la conferma della presenza di un Dna maschile ignoto nel cavo orale di Chiara Poggi, gli inquirenti si preparano ad affrontare una nuova fase dell’indagine sul delitto di Garlasco. L’obiettivo è chiarire l’origine di quelle tracce genetiche e capire se possano davvero portare a una nuova veritĂ , 18 anni dopo l’omicidio. Per ora, sottolineano gli investigatori, è prematuro parlare di svolta. Il profilo genetico isolato, ottenuto da una garza di stoffa utilizzata all’epoca per il prelievo orofaringeo, non può ancora ribaltare le conclusioni processuali che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il dna comparato con 30 persone”: omicidio Chiara Poggi, la svolta improvvisa nelle indagini

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

