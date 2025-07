Juventus Women torneo estivo a Ferragosto | avversarie e dettagli

Juventus Women, le bianconere scalpitano per il Women’s Cup: le avversaria dei bianconeri e tutti i dettagli sul torneo che andrĂ in scena a Ferragosto. SarĂ un Ferragosto pieno di impegni per la Juventus Women di Max Canzi. Le campionesse d’Italia in carica saranno attese dalla disputa della seconda edizione del “ The Women’s Cup “. COMUNICATO – « Dopo l’esperienza vincente della scorsa edizione a Louisville, in Kentucky, la Juventus Women è pronta ad affrontare nuovamente la “The Women’s Cup”, torneo a quattro squadre che servirĂ alle bianconere come preparazione in vista dell’inizio della stagione 20252026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, torneo estivo a Ferragosto: avversarie e dettagli

In questa notizia si parla di: women - ferragosto - juventus - torneo

Cinque match con squadre straniere per la Juventus per preparare al meglio il debutto in Champions League.

La Juventus protagonista alla 'The Women's Cup': i dettagli e le date - com: Dopo l'esperienza vincente della scorsa edizione a Louisville, in Kentucky, la Juventus Women è pronta ad affrontare nuovamente la &q. Scrive ilbianconero.com

Juventus Women, come sono andate le bianconere all'Europeo e chi gioca oggi - com: Si chiude con un'altra sconfitta il cammino della Danimarca nel UEFA Women's EURO 2025, con la squadra biancorossa che termina il torneo al. Segnala ilbianconero.com