Sentenza del Tar del Lazio Salernitana dall’equa competizione all’errore procedurale | tutte le contraddizioni

Il TAR del Lazio ha pubblicato il 15 luglio la sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Salernitana contro la decisione del Presidente della Lega B che aveva disposto, con il comunicato ufficiale n. 211 del il 18 maggio, la sospensione dei play-out con il Frosinone alla vigilia del match dell’Arechi. Il club granata aveva chiesto il 21 maggio al Collegio di garanzia del Coni l’annullamento del provvedimento di rinvio della partita a data da destinarsi. Secondo il TAR, il ricorso non poteva essere accolto in quanto proposto senza rispettare il necessario percorso giurisdizionale sportivo, ovvero prima davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) e solo successivamente al Collegio di Garanzia del CONI. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sentenza del Tar del Lazio Salernitana, dall’equa competizione all’errore procedurale: tutte le contraddizioni

