Sentenza storica in Spagna | gli allevamenti intensivi di suini violano i diritti umani

Per la prima volta un tribunale spagnolo riconosce che l'inquinamento causato da un allevamento intensivo viola i diritti fondamentali. Vittoria dei cittadini e delle associazioni ambientaliste. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Sentenza storica in Spagna: gli allevamenti intensivi di suini violano i diritti umani

In questa notizia si parla di: diritti - sentenza - storica - spagna

Sostegno negato a scuola: il TAR impone il rispetto dei diritti degli alunni con disabilità e ordina la copertura totale delle ore, PEI immediato e commissario ad acta contro i limiti di organico. SENTENZA - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza n. 3324/2025, depositata il 22 aprile, ha accolto il ricorso di una famiglia contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale, annullando la decisione con cui erano state assegnate solo 12 ore e 30 minuti di sostegno settimanali a un alunno con disabilità grave, a fronte di un orario scolastico di 40 ore.

Un’altra sentenza rende più difficili i rimpatri: espulsione annullata al migrante, non è stato informato sui suoi diritti - Anche se irregolare il migrante non informato per tempo utile dei suoi diritti può evitare il trattenimento nel Cpr.

Simeone (Aiaf), “La sentenza sui bimbi con due mamme diminuirà le cause, ma aumenterà i diritti: è una grande vittoria” - Alessandro Simeone è un avvocato esperto in diritto delle relazioni familiari. Professore di Diritto di famiglia all’Università di Pavia.

Jannik Sinner conquista Wimbledon. Un’impresa storica per lo sport italiano. Con determinazione, eleganza e una straordinaria maturità sportiva, Jannik ha scritto oggi una delle pagine più luminose nella storia del tennis italiano, diventando il primo a vi Vai su Facebook

Sentenza storica in Spagna: l’inquinamento degli allevamenti intensivi viola i diritti umani degli abitanti; Spagna, storica sentenza contro gli allevamenti: violano i diritti umani – INMR 15/7/2025; L’inquinamento degli allevamenti intensivi viola i diritti umani di chi ci abita intorno: la sentenza storica di un tribunale spagnolo.

Sentenza storica in Spagna: l’inquinamento degli allevamenti intensivi viola i diritti umani degli abitanti - In Spagna un tribunale ha obbligato le autorità statali e regionali a riparare i danni degli allevamenti intensivi di A Limia. Da lifegate.it

L’inquinamento degli allevamenti intensivi viola i diritti umani di chi ci abita intorno: la sentenza storica di un tribunale spagnolo - Il Tribunale superiore di giustizia della Galizia ha affermato che le autorita locali non hanno adempiuto al loro obbligo legale di tutelare la popolazione ... Riporta tgcom24.mediaset.it