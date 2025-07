Trump a Zelensky | Puoi colpire Mosca? | Poi il chiarimento | Solo una domanda | Meloni | bene il cambio di postura Usa verso Putin

Il presidente americano dopo l'ultimatum: "Deluso, ma non sono ancora pronto a una rottura con il Cremlino". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump a Zelensky: "Puoi colpire Mosca?" | Poi il chiarimento: "Solo una domanda" | Meloni: bene il cambio di postura Usa verso Putin

In questa notizia si parla di: trump - zelensky - puoi - colpire

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale.

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky.

«Volodymyr, puoi colpire Mosca? ... Puoi colpire anche San Pietroburgo?», avrebbe chiesto Trump durante la chiamata, secondo quanto riportato dalle fonti. Zelensky ha risposto: «Assolutamente. Possiamo farlo se ci date le armi» Vai su Facebook

#Ucraina, #Trump a #Zelensky: “Puoi colpire Mosca?” Vai su X

Media Usa, Trump a Zelensky: Perché non avete colpito Mosca?; Ucraina, Ft: «Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo». Si dimette primo ministro Shmyhal; Durante una telefonata, Trump ha chiesto a Zelensky se l'Ucraina può colpire Mosca.

Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora - Il presidente degli Stati Uniti, Donal Trump, avrebbe incoraggiato il leader ucraino Volodymir Zelensky a intensificare gli attacchi contro la Russia, arrivando persino a chiedergli se avrebbe potuto. msn.com scrive

Media Usa, Trump a Zelensky: "Perché non avete colpito Mosca?" - La conversazione, scrive l'Ft, segna un netto distacco dalla precedente posizione di Trump sulla guerra ... Scrive tg24.sky.it