Il 15 luglio 2025, a Roma, è stato presentato ufficialmente il documento strategico di Confindustria “ Economia del Mare. Azioni strategiche per la competitivitĂ del Paese ”, a cura di Mario Zanetti, delegato del presidente per l’Economia del Mare. L’evento ha segnato un passaggio decisivo nel riconoscimento del comparto marittimo come pilastro dello sviluppo economico nazionale e della proiezione italiana nel Mediterraneo. Secondo i dati illustrati, il valore complessivo dell’Economia del Mare ha raggiunto i 216,7 miliardi di euro (rispetto ai 178,3 del 2024), con un impatto diretto di 76,6 miliardi e una quota pari all’11,3% del PIL nazionale (in crescita rispetto al 10,2% dell’anno precedente). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Blue Economy, Confindustria racconta un mare di business